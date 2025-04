Dubai, Spargel und Waldfrucht sind in aller Munde

Mehr als 500 Kugeln pro Tag

Das frühsommerliche Schlemmen ist bereits in vollem Gange: „Die Saison dauert bei uns von März bis Oktober. An Spitzentagen gehen jenseits der 500 Kugeln über die Ladentheke“, verrät uns Filialleiter Andrei Nyeriak von der Surace Gelateria LentiaCity in der Urfahraner Hauptstraße. Sein persönlicher Tipp für die Saison: „Affogato Vaniglia – ein Vanilleeis mit leichter Kaffeenote.“



Heiß sind nur die Preise

Ganz ungetrübt ist die Freude an der süßen Erfrischung allerdings nicht. Manche Schleckermäuler erwischt es bei den Preisen eiskalt. Denn pro Kugel sind um die zwei Euro zu berappen, wobei die Preise regional variieren. Was bezahlt man für die kühlen Köstlichkeiten?Zwei Euro zahlt man in der Konditorei Mühlbacher in Ampflwang, bei Coccinella Eis am Welser Stadtplatz oder auch beim Zuckerbäcker Lubinger in Freistadt. 2,10 Euro kostet die kalte Süßigkeit beim Schörgi in Grein und 2,30 Euro bei Surace in Linz. Die Oberösterreicher leisten sich das jedoch offenbar gerne. Und so stellt sich noch die alles entscheidende Frage: Waffel oder Becher? KBM