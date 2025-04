Mehr Nachfrage! Trotz Krise wird fleißig gebaut

Der Wohnungsmarkt in Klagenfurt legt trotz der Wirtschaftskrise zu. „Den Immobilienhändlern geht es wieder besser“, sagt Kärntens Bau-Tycoon Günther Kollitsch, der an vielen Wohnprojekten in Klagenfurt beteiligt ist. Eine Anlage entsteht aktuell etwa in Feschnig, wo bereits riesige Apartmentblöcke stehen. Die zweite Bauphase steht noch bevor, wird im nächsten Jahr gestartet. Das Klinikum ist nicht weit entfernt, da sind die neuen Einheiten ideal gelegen.