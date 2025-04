Erster Showdown im Kampf um den Meistertitel!

Nicht nur für Sturm Graz in Sachen Meisterschaft und den TSV Hartberg mit dem Cupfinale stehen entscheidende Wochen an, auch in der steirischen Landesliga geht es in den nächsten Runden so richtig zur Sache. Aktuell liegen mit Ilz, Tillmitsch und Kalsdorf drei Teams punktgleich an der Tabellenspitze. Am heutigen Freitagabend kommt es um 19 Uhr zum direkten Gipfeltreffen der beiden Topkandidaten auf den Meistertitel. Der SC Kalsdorf empfängt den SV Tillmitsch. Mit fan.at könnt ihr euch nicht nur wie gewohnt das Spiel live anschauen, dieses Topspiel werden wir zudem noch mit einem zusätzlichen Kameramann filmen und auch live für euch kommentieren. Martin Löscher meldet sich um 18.55 Uhr aus dem Kalsdorfer Sportpark.