Martyrium in Wien: „Schneide dir alle Finger ab“

„Es beginnt mit reiner Gutmütigkeit des Opfers und endet in einem Martyrium“, beginnt die Staatsanwältin im Wiener Landesgericht. Knapp drei Stunden hielt ein 23-Jähriger seine Ex-Stiefmutter in ihrer Wohnung im 10. Bezirk fest, prügelte und bedrohte sie. Außerdem: „Er hat eine Flasche Wodka genommen und gesagt, wenn ich sie nicht austrinke, schneidet er mir alle Finger ab“, erinnert sich die Frau an den 30. November 2024 zurück. Dabei hatte der Arbeitslose bereits ein Küchenmesser in der Hand.