Outdoorfeeling mit einem Hauch von Luxus

Holz für heißen Whirlpool muss selbst gehackt werden

Auch ein heißer sogenannte „Hot Tub“, ein Holzfass mit heißem Wasser, gehört zu jedem Zelt. „Einheizen und Holzhacken muss man sich jedoch selbst“, so Bergthaler. „Das ist Teil des Erlebnisses“. Der ausgebildete Kultur- und Sozialanthropologe ist zertifizierter Wildnisführer, Rafting-, Kanu- und Kajakguide, Blockhüttenbauer und Survival Coach und kann mit Erfahrungen aus den Rocky Mountains und aus Alaska aufwarten. Seine Gäste in Nasswald sind ebenfalls Outdoorfreaks, aber auch Familien mit Kindern, Pärchen, die romantische Stunden genießen möchten und auch Gruppen, die ihren Polterabend hier verbringen möchten. Warum gerade Nasswald? „Die Menschen suchen das Naturerlebnis, sie wollen draußen sein, eingebettet in die Bergwelt“, erklärt Georg den Grund, warum gerade Nasswald dafür so wunderbar geeignet ist.