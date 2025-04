Spinnen! Ratten! Nepp gefangen in der Kanalisation

Der Abgang zur Kanalisation ist geöffnet. Der Einstieg ist schmal. Metallgitter, darunter Steinstufen, die in die Dunkelheit führen. Es riecht nach feuchtem Beton und abgestandenem Wasser. Licht gibt es nur dort, wo Taschenlampen flackern – der Rest bleibt Dämmerzone. Hier, unter dem Asphalt der Hauptstadt, wagt sich Wiens FPÖ-Chef Dominik Nepp an seine persönliche „Krone“-Mutprobe, bei der sich die Spitzenkandidaten ihrer Angst stellen. Für Nepp geht es in die Kanalisation. „Ratten und Spinnen“, antwortet der FPÖ-Stadtrat, ohne zu zögern, als er auf seine größte Furcht angesprochen wird.