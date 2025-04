Wien: Streit um Sicherheit, Budget und Sozialhilfe

Einigkeit eigentlich nur beim Thema Gesundheit

Das Thema Gesundheit brachte kurzfristig Einigkeit – zumindest oberflächlich. Ludwig kündigte 30 neue Gesundheitszentren an und will Wien zur „Präventionshauptstadt Europas“ machen. Mahrer lobte den Ansatz, kritisierte aber das System: „Wartezeiten in den Spitälern sind inakzeptabel. 1450 funktioniert nicht. Wir brauchen Digitalisierung und Strukturreformen.“ Emmerling forderte „mehr Effizienz, nicht nur neue Zentren“. Pühringer regte einen „Gesundheitsverbund Ostregion“ an, um die Finanzierung mit dem Umland besser zu koordinieren.