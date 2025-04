IS-Zelle um Beran A.: Slowake (20) festgenommen

Gemeinsam mit Hasan E. in die Türkei gereist

Dem nun laut der Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien, Nina Bussek, in Wien festgenommenen Slowaken wird vorgeworfen, an den Plänen für einen Anschlag in Istanbul beteiligt gewesen zu sein. Der 20-Jährige reiste laut „Krone“-Informationen gemeinsam mit Hasan E. am 4. März 2024 in die türkische Metropole, kehrte jedoch ohne Zwischenfall nach Österreich zurück, ohne dass es zu einem Anschlag kam.