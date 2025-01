Verdächtiger Beran A. laut Gutachten schuldfähig

Der mittlerweile ebenfalls 19 Jahre alte Iraker war der Anklage zufolge zwar nicht in die dem Duo unterstellten Anschlagspläne eingebunden. Er soll sich bei ihm aber ebenfalls um einen glühenden Anhänger der radikalislamistischen Terror-Miliz „Islamischer Staat“ (IS) handeln. Ihm wird vorgeworfen, zumindest seit August 2023 auf sozialen Medien einschlägige Propaganda betrieben und versucht zu haben, neue Mitglieder für den IS anzuwerben, indem er via WhatsApp, TikTok und Telegram den IS verherrlichende Bilder und Videos verbreitete.