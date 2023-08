4 Jahre Brandruine: Erst 2025 neues Hofgarten-Café

Areal verwildert

Derzeit sprießt auf dem etwa 1000 Quadratmeter großen, eingezäunten Areal im Hofgarten nur Unkraut. Der historische Altbau ist abgetragen, nichts erinnert mehr daran. Es gibt auch kein Schild, das eine Ahnung gibt von dem, was an diesem prominenten Ort stand und was geplant ist. Die Fläche im ansonsten gepflegten Hofgarten ist keine Visitenkarte für Innsbrucks Tourismus, das steht fest.