Singen, beten, Party: Im Nachtzug nach Rom

Schon seit der Antike weiß man: Alle Wege führen nach Rom. Ob zu Lande, zu Wasser oder zu Luft, wer in die italienische Hauptstadt will, der kommt auch hin. Und so setzen sich in diesen kirchenhistorisch bedeutenden Tagen Zehntausende Pilger aus aller Welt in Flugzeug, Bus oder Eisenbahn, um Abschied zu nehmen von ihrem geliebten „Papa Francesco“. Auch aus Österreich reisen zahlreiche Gläubige an, wie ein fröhliches „Dreimäderlhaus“ aus Graz.