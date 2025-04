Deutschlandsberg: SPÖ und FPÖ schmieden Koalition

Deutete zunächst einiges auf die ÖVP unter Gunther Riedlsperger hin, gibt es nun aber eine Übereinkunft mit der FPÖ, wie deren Spitzenkandidat und künftiger erster Vizebürgermeister Christian Siderits der „Krone“ bestätigt. „Wir sind nach guten Gesprächen auf einen gemeinsamen Nenner gekommen“, sagt er. Ein großes Anliegen ist ihm, in den nächsten Jahren Freizeitmöglichkeiten für die Jugend und Familien zu schaffen. Geplant ist eine Umfrage unter Deutschlandsbergern zu ihren Wünschen. „Wir müssen aber natürlich schauen, was mit dem Budget möglich ist“, spricht Siderits die angespannte Lage an.