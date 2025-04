Kein Tabu: In Gemeinden gibt‘s SPÖ-FPÖ-Koalitionen

Rot und Blau stürzen mancherorts die ÖVP

Rot und Blau machen auch anderswo gemeinsame Sache: In Liezen bleibt Andrea Heinrich (SPÖ) so Bürgermeisterin, in Judenburg gilt dasselbe für Elke Florian. Im oststeirischen Stubenberg und in den Murauer Gemeinden St. Peter am Kammersberg und St. Georgen am Kreischberg stürzen SPÖ und FPÖ gemeinsam die ÖVP, die jeweils die absolute Mehrheit verloren hat.