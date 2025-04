Jungbullen nutzten Zeit für Schlaf und Analyse

Als Mittwoch ein Propellerflugzeug mit 50 Sitzen und dem U19-Team von Salzburg ins regnerische Genf aufgebrochen ist, war zwar die „Krone“ mit an Board. Viele Spieler, die über die bisherige Youth-League-Saison zu den Leistungsträgern zählten, traten die Reise in die Schweiz allerdings nicht an. Goalgetter Phillip Verhounig, der mit acht Toren die Torschützenliste anführt, Enrique Aguilar, Kenneth Adejenughure und Marco Brandt sind nach wie vor verletzt. Tim Trummer, Valentin Sulzbacher und Edmund Baidoo werden von Thomas Letsch in der Bundesliga für den Doppelschlag gegen den WAC in dieser Woche gebraucht.