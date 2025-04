„Es war eine Explosion an Emotionen“

Für Salzburgs U19-Mannschaft startet heute das Abenteuer „Final Four in der Youth League“, hebt der Flieger in Richtung Nyon (Sz) ab. Zum dritten Mal sind die Jungbullen im Konzert der Top 4 vertreten. 2017 setzten sie sich, trainiert von Marco Rose, die Krone auf. In der „Krone“ erinnern sich die Helden von damals an ihren Siegeszug und werfen ein Auge auf ihre potenziellen Nachfolger.