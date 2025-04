Nach Highlight wartet auf Koller der Alltag

Mit ihrem Länderkampf-Debüt für Österreich beim Billie Jean King Cup in Litauen erfüllte sich Tennisspielerin Arabella Koller kürzlich einen Kindheitstraum. „Es war eine unglaubliche Erfahrung. Die Anlage war sehr modern, alles war hervorragend organisiert“, erzählt die Salzburgerin, die den Abstieg der rot-weiß-roten Équipe aber auch nicht verhindern konnte. „Das war natürlich schon eine Enttäuschung. Ich habe nicht mein bestes Tennis gespielt, was aber wohl auch an meiner Anspannung lag.“