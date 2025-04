Mein Geld? Dein Geld? Oder ist es unser Geld?

Nach der Pleite der Commerzialbank Mattersburg im Jahr 2020 standen jedem Kunden maximal 100.000 Euro an Einlagensicherung zu. Eine 79-Jährige soll darüber hinaus neun Losungswort-Sparbücher an ihren ehemaligen Bankberater übergeben haben. Neun Bekannte dieses 62-Jährigen behoben dann in Summe 130.000 Euro. Die Pensionistin bekam davon 99.500 Euro. Die Differenz streifte sich der Erstangeklagte als Provision für „den guten Tipp“ ein.