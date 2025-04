Saisonziel würde Braves vor Probleme stellen

Für den Venezolaner gibt es nur ein Ziel: „Wir wollen den Titel zurück nach Salzburg bringen!“ Der damit verbundene mögliche Aufstieg in die 2. Bundesliga würde die Tennengauer aber (wieder) vor Probleme stellen. Der Platz in Rif ist nicht genormt, also für die Zweitklassigkeit nicht zugelassen. Die Halleiner müssten für ihre Heimspiele dann wieder nach Attnang-Puchheim oder Wels ausweichen – da es im gesamten Bundesland weiterhin keinen geeigneten Platz gibt.