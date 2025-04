Auto überschlägt sich: Zwei Schwerverletzte auf A9

Rettungshubschrauber im Einsatz

Im Auto befanden sich zum Unfallzeitpunkt vier Personen. Zwei der Insassen, darunter auch der Lenker, erlitten schwere Verletzungen und mussten nach der Erstversorgung am Unfallort mit den Rettungshubschraubern C-14 und C-17 in das LKH und UKH Graz gebracht werden. Die beiden anderen Personen wurden leicht verletzt, in das LKH Rottenmann eingeliefert. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden.