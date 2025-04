Fanartikel: Das irre Geschäft mit dem toten Papst

Buchhändler Giuseppe ist sichtbar stolz. „Die Autobiografie von Papst Francesco ist derzeit unser absoluter Bestseller. Wir führen das Buch in verschiedenen Sprachen, von Englisch über Italienisch bis Portugiesisch.“ In seiner so kleinen wie feinen Buchhandlung „San Paolo“ unweit des Petersplatzes wuselt es beim „Krone“-Lokalaugenschein nur so vor Gläubigen, die die weisen Worte des am Ostermontag verstorbenen Pontifex nachlesen wollen.