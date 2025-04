Paar konnte gerade noch aus Flammen-Auto flüchten

Ehepaar konnte gerade noch flüchten

Durch die zu schnelle Geschwindigkeit packte der Wagen die Kurve nicht. Der VW durchschlug das Brückengeländer und stürzte etwa drei Meter in die Tiefe zum Ufer des Zwettl-Flusses, wo er am Dach zum Liegen kam. Gerade noch rechtzeitig konnte sich das Paar aus dem Auto retten, bevor es in kürzester Zeit in Vollbrand geriet. Ein Augenzeuge sah den Unfall und setzte die Rettungskette in Gang. Der 69- und die 63-Jährige wurden mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus gebracht, die Frau wurde zur Überwachung stationär aufgenommen.