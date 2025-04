„Ohne starkes Team wären wir nicht erfolgreich“

Drei Jahre alt, drei Vermisste aufgespürt

Für die Bergrettungshündin, die im Juli erst ihren vierten Geburtstag feiert, und ihr Herrchen war es der dritte erfolgreiche Fund in nur knapp mehr als einem Jahr. Vergangenen Juli war Amy als erste bei einer abgängigen, verletzten Mountainbikerin in Wald im Pinzgau. Im Jänner 2024 spürte sie einen vermissten, aber bereits leblosen, Skitourengeher in der Sausteige bei Saalfelden auf.