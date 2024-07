„Ohne Amy wären wir machtlos gewesen“

Schon stundenlang zog sich die Suche nach einer verletzten Bergsportlerin in Wald im Pinzgau in der Nacht auf Freitag. Hundeführer Markus Stemberger von der Bergrettung schickte Rettungshündin „Amy“ wieder in einen unwegsamen Graben auf die Suche. „Amy“ kam nicht gleich zurück, aber: „Als ich sie bellen gehört habe, habe ich gewusst, dass sie die Frau gefunden hat“, berichtet Stemberger am Tag danach im „Krone“-Gespräch.