Hündin „Amy“ spürt vermisste Pongauerin (53) auf

Die 53-jährige Pongauerin war seit Sonntagabend vermisst. Sie konnte in einem Wald am „Österreichberg“ auf rund 1100 Meter Seehöhe im Gemeindegebiet von Eben aufgefunden werden. „Sie war leicht verletzt und etwas unterkühlt“, schildert Gerhard Kremser, Bezirksleiter der Bergrettung Pongau, der den Einsatz der Bergrettung in der Nacht leitete.