Mann hetzt im Rausch seinen Hund auf Polizisten

Hund stürmte auf Polizisten zu

Erneut rückten Uniformierte an, dieses Mal war der Tobende auch zu Hause. Einlassen wollte er die Exekutive aber nicht, stattdessen gab er seinem Australian Shepherd einen Befehl: „Fass!“ Der Hund stürmte auf die Polizisten zu, die zum Glück noch vor dem Gartentor gewartet hatten und die Schnelle Interventionsgruppe (SIG) zur Unterstützung riefen. Nachdem der Vierbeiner im Haus war, wurde sein Herrchen im Garten überwältigt. In der Zelle konnte er ausnüchtern, danach tat ihm sein Auftritt leid. „Ich wollte Ostern unbedingt daheim verbringen“, jammerte er. Nun sitzt er in Haft.