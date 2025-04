Trabanten halten Ehrenwache am Heiligen Grab

1292 – in dem Jahr, in dem St. Veit zur Hauptstadt Kärntens erhoben wurde – beginnt die Geschichte der Bürgerlichen Trabantengarde. In St. Veit hatte der Landesfürst seinen Sitz, in der Stadt herrschte neben dem Bürgermeister der Stadtrichter mit seinen zwölf Geschworenen, die den Herzog begleiteten, also als Trabanten Dienst versahen. Als 1335 das Herzogtum Kärnten an die Habsburger fiel, verlagerte sich dieser Trabantendienst auf kirchliche Anlässe. Als aber bei der Fronleichnamsprozession 1597 die Protestanten mit Gewalt verhindern wollten, dass die Katholiken die Monstranz verehren, übernahmen die Trabanten wieder eine Schutzfunktion.