Pflegerin im Hospiz: „Jede Minute hier macht Sinn“

Susanne Posteiner weiß genau, was sie in ihrem Beruf nicht haben will: keine Zeit für die Menschen. Das hatte sie schon, das braucht sie nicht noch einmal. Jetzt arbeitet sie im Tageshospiz Aumannplatz der CS Socialis in Wien, und die Tätigkeit im Palliativbereich erfüllt sie völlig. Warum und was genau diese Arbeit einem bringt? Wir haben nachgefragt.