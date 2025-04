Land schaltet nun gegen radikalen Islam auf hart

Ihren Aktionsplan gegen den radikalen Islam hat die Landeskoalition jetzt in Gesetze gegossen. Am 30. April soll der Landtag darüber abstimmen. Die Linie haben die beiden Klubobleute Jochen Danninger (ÖVP) und Reinhard Teufel (FPÖ) vorgegeben: „Es gibt in Niederösterreich keinen Platz für Integrationsverweigerer. Da sind und bleiben wir kompromisslos!“