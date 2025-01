Land rüstet sich gegen den radikalen Islam

Für den Pflichtschulbereich will das Land wie bei den Kindergärten eine Musterhausordnung erarbeiten, die ein respektvolles Miteinander in den Mittelpunkt stellt. „Die meisten Hebel hat dort aber der Bundesgesetzgeber in der Hand“, erklärt Mikl-Leitner, die sich daher mit einer Forderung Richtung Wien wendet: „Wir werden weiter ein Verfassungsgesetz fordern, das ein Kopftuchverbot für Mädchen bis zum 10. Lebensjahr festschreibt.“