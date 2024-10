Niederösterreich will radikalen Islam aufhalten

Sorge vor Parallelgesellschaft

Mikl-Leitner erinnerte zudem an ihre Forderung nach härteren Strafen für Eltern, die ihre Mitwirkungspflicht an der Integration ihrer Kinder in der Schule verletzten. Als Problem bezeichnete sie auch, dass etwa 60 Prozent der in Niederösterreich tätigen muslimischen Religionslehrer im Ausland ausgebildet worden seien. Es müsse genau darauf geachtet werden, welches Weltbild dort vermittelt werde. Gedanken müsse man sich nicht zuletzt darüber machen, wenn muslimische Mädchen in eine Parallelgesellschaft gedrängt werden und etwa nicht am Turn- oder Schwimmunterricht teilnehmen dürfen.