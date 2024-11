Mikl-Leitner: Kampf gegen den „radikalen Islam“

Landeshauptfrau warnt vor „radikalen Tendenzen“

„Radikale Tendenzen haben in Österreich leider inzwischen Wurzeln geschlagen“, erklärt Mikl-Leitner. Daher habe man sich in Niederösterreich vorgenommen, einen „Aktionsplan gegen den radikalen politischen Islam“ auf den Weg zu bringen. Dabei hilft der anerkannte Soziologe Kenan Güngör tatkräftig mit. Wichtig sei vor allem das frühzeitige Erkennen von problematischen Tendenzen und das rasche Handeln, etwa im Kindergarten oder in der Schule.