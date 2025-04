Lenker baut Unfall und gönnt sich Getränkepause

Ein lauter Knall riss am Donnerstagmorgen Anrainer aus dem Schlaf: Ein Auto war von der Straße abgekommen und in mehrere geparkte Fahrzeuge sowie die Umzäunung eines Schanigartens gekracht. Der 22-jährige Lenker, ein österreichischer Staatsbürger, geriet daraufhin mit der Kellnerin des betroffenen Lokals in Streit. Dabei soll der junge Mann plötzlich ein Springmesser gezogen und die Frau bedroht haben.