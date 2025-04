Rauris holt Preis für Trinkwasser-Kraftwerk

Wasser gilt als flüssiges Gold. In Rauris investierte die Wassergenossenschaft viel Planungszeit in die Überarbeitung der Infrastruktur. Die große Fallhöhe des Wassers wird in drei in Serie geschaltete Trinkwasser-Kraftwerken nun für Stromerzeugung genutzt. 700.000 Kilowattstunden stehen im Jahr an sauberer Energie bereit. Und auch das Thema Bildung kommt im Pinzgau nicht zu kurz. Im Kraftwerk „Unterstufe“ werden interessierte Besucher empfangen und informiert.