Pongauer Ort sichert sich Wasserversorgung

Wir mussten in letzten Jahren die Bevölkerung öfter dazu aufrufen, in Trockenperioden Wasser nicht mehr für die Gartenbewässerung oder Pools zu verwenden. Sehr erfreulich und für uns sehr emotional sind deshalb die guten Ergebnisse der Untersuchungen beim neuen Brunnenstandort. Damit sichern wir die Zukunft der Trinkwasserversorgung in Goldegg“, so Hannes Rainer.