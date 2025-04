Opa zwang Enkelin zum „gemeinsamen Mittagsschlaf“

Ein Großvater soll seine beiden unmündigen Enkelinnen jahrelang schwer sexuell missbraucht haben. Die abscheulichen Taten liegen zum Teil 20 bis 30 Jahre zurück – den Opfern glaubte die Familie damals nicht. Vor eineinhalb Jahren brachen sie erneut ihr Schweigen und zeigten ihren mittlerweile 76-jährigen mutmaßlichen Peiniger an. Am Montag war Prozessauftakt am Schöffengericht in Feldkirch.