Drittgünstigstes Klimaticket im Ländle zu haben

Im Vergleich zum Auto kann mit dem Umstieg auf die Öffis mit Klimaticket viel Geld gespart werden. Wird das amtliche Kilometergeld in der Höhe von 0,50 Euro für die Kosten des Autofahrens zugrunde gelegt, entspricht der Preis für das Klimaticket VMOBIL den Kosten von nur 896 Kilometern Autofahren, verdeutlicht der VCÖ.

„Insbesondere Pendlerinnen und Pendler können sich mit dem Umstieg auf das Klimaticketviel Geld sparen, insbesondere wenn sich der Haushalt dadurch ein Zweitauto erspart“, betont VCÖ-Experte Michael Schwendinger. Bereits bei einer kürzeren Distanz wie Feldkirch - Dornbirn sind bei einem durchschnittlichen Spritverbrauch von 6,5 Liter pro 100 Kilometer allein die Spritkosten mit rund 1100 Euro um mehr als das Doppelte höher als der Preis für das Klimaticket VMOBIL, das ja auch zusätzlich in der Freizeit genutzt werden kann. Und das Pendeln auf der Strecke Bludenz – Bregenz verursacht jährliche Spritkosten von rund 2400 Euro, was mehr als fünfmal so viel ist wie das Bundesland-Klimaticket für Vorarlberg kostet, macht der VCÖ aufmerksam.