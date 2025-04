Die Ratschen von Rauris machen ordentlich Lärm

Wo der österliche Brauch überall gelebt wird

Der Osterbrauch geht bis auf das 6. Jahrhundert zurück. In vielen Lungauer Gemeinden gehen seit Generationen Gruppen von Haus zu Haus. Auch im Flachgau ist das Lärmen mit den Ratschen weit verbreitet. Und in einigen Gemeinden lebt die Tradition auch neu auf. In Stuhlfelden will Mesnerin Brigitte Enzinger an alte Zeiten anknüpfen: „Es ist schade, dass sich der Brauch verloren hat.“ Sie wird die Kastenratsche am Fuße des Turms bedienen.