Osterfeuer loderten am Samstag in ganz Salzburg

In St. Michael stellte die Brauchtumsgruppe Höf bereits zum 7. Mal ein komplett händisch aufgebautes und zehn Meter hohes Osterfeuer auf. Insgesamt acht Personen im Alter von 7 bis 25 Jahren halfen das Osterfeuer die letzten Wochen vorzubereiten. Traditionell wurde in der Nacht auf Karsamstag eine Feuerwache gemacht. Es wurde also die ganze Nacht auf das Feuer aufgepasst, damit das Feuer nicht mutwillig entzündet wird.