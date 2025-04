Rowdys zerstörten mehrere Osterfeuer im Lungau

Seit fünf Wochen stapelten die jungen Männer und Frauen der Brauchtumsgruppe Höf in St. Michael im Lungau mühevoll Holz auf Holz. Am Ende sollte am Karfreitag am Abend der gut zehn Meter hohe Holzturm stehen, ganz oben das Kreuz. Nur: Der Osterfeuer-Turm der Lungauer Freundesrunde wurde von unbekannten Vandalen zerstört.