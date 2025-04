WTO: USA machen nur 13 Prozent der Importe aus

Schließlich würden auch 87 Prozent der Importe außerhalb der USA seien. Die Einbrüche beim Welthandel seien in den USA, Kanada und Mexiko am größten, sagte Chefökonom Ralph Ossa. Wichtig sei nun, auf umgeleitete Handelsströme zu reagieren. Ossa nimmt beispielsweise an, dass China viele Waren, die es sonst in die USA exportiert hätte, nach Europa liefern werde. Das Plus könnte sechs Prozent betragen.