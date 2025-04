China soll keine Boeing-Maschinen mehr kaufen

So wehrt sich die Regierung

Dennoch dürfte der Handelskonflikt mit den USA der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt zusetzen. Die Auswirkungen dürften vor allem im zweiten Quartal des Jahres sichtbar werden. Inzwischen werden an der US-Grenze auf Waren aus China Sonderzölle in der Höhe von 145 Prozent fällig. Die chinesische Regierung beschloss daraufhin Zölle in der Höhe von 125 Prozent auf US-Produkte.