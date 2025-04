Offiziersgesellschaft-Chef für Frauenwehrpflicht

Er schlägt außerdem vor, die Zahl der Grundwehrdiener nach dem militärischen Bedarf zu deckeln. „Dieser Topf der militärisch Notwendigen wird in einem ersten Schritt mit Freiwilligen und in einem zweiten Schritt mit den jeweils tauglichsten Nichtfreiwilligen befüllt.“ Wer keinen Wehrdienst mache, müsse Zivildienst machen, so der Präsident der Österreichischen Offiziersgesellschaft.