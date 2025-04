Fußtritt, weil Frau im Zug zu laut Musik hörte

Er soll eine 39-jährige Frau vorsätzlich am Körper verletzt beziehungsweise versucht haben, sie durch mehrere Faustschläge und Tritte schwer zu verletzen. Was der Angeklagte, der geistig minderbemittelt ist und an einer bipolaren Störung leidet, in der Verhandlung am Mittwoch am Landesgericht Feldkirch vehement bestreitet.