Drogen-Pärchen windet sich gekonnt aus der Affäre

Wie so oft am Landesgericht Eisenstadt, streitet man sich bei einem Drogenprozess um die Menge, die die Dealer gewinnbringend weiterverkauft haben sollen. Angeklagt ist ein ehemaliges Pärchen, sie ist 27, er zwei Jahre älter. Beide geben an, der Sucht seit 2013 verfallen gewesen zu sein. Unisono sagen sie: „Mittlerweile bin ich clean.“