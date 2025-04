Holzleitner schnürt eigenes „Professoren-Paket“

Der Dauerstreit um den Kurswechsel an den amerikanischen Hochschulen hat seinen vorläufigen Tiefpunkt erreicht. Die US-Regierung wird der weltweit berühmten privaten Elite-Universität Harvard Fördergeld in Milliardenhöhe vorenthalten. Begründet wurde der Schritt mit einer angeblichen Missachtung von Bürgerrechten und unzureichendem Einsatz gegen Antisemitismus an der Uni, die Forderungen der Regierung nicht erfüllen will. Satte 2,2 Milliarden Dollar an Zuschüssen und 60 Millionen Dollar an mehrjährigen Regierungsverträgen mit Harvard ließ US-Präsident Donald Trump einfrieren. Zur Vorgeschichte: