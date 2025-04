Lehrerin soll Mafia-Boss bei Flucht geholfen haben

Bei der Durchsuchung von Krankenakten fanden die Ermittlerinnen und Ermittler die Namen mehrerer Personen, die den Mafia-Superboss bei der Flucht und Behandlung unter falschem Namen unterstützt hatten. Der 61-Jährige, der als letzter mächtiger Boss der Cosa Nostra gilt, starb im September 2023 an Darmkrebs. Er war beim Verlassen des Krankenhauses in Palermo, in dem er wegen seines Tumors behandelt wurde, festgenommen worden.