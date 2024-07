Schwester von Messina Denaro muss 14 Jahre in Haft

Für Dutzende Morde verantwortlich

Nach ganzen 30 Jahren auf der Flucht wurde im Jänner 2023 der berüchtigte Mafiaboss Messina Denaro im Jänner 2023 gefasst. Dies gelang, als er eine Klinik verließ, in der er in Palermo wegen Krebs behandelt wurde. Am 25. September starb er im Alter von 62 Jahren in einem Krankenhaus in der Stadt L‘Aquila. Denaro war wegen seiner Beteiligung an Dutzenden von Morden verurteilt worden, darunter auch die Bombenanschläge der Cosa Nostra von 1992, bei denen die Anti-Mafia-Staatsanwälte Giovanni Falcone und Paolo Borsellino getötet wurden.