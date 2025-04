Arbeiter bei Abbruch von Brücke schwer verletzt

Schrecklicher Arbeitsunfall am Dienstagvormittag im Tiroler Außerfern: Beim Abbruch einer Holzbrücke in Lermoos wurde ein 51-Jähriger von einem Holzbalken im Gesicht und an der Schulter getroffen. Der Mann musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden.