Reptilienzoo Happ: Neues Paradies für Schildkröten

„Immer wieder ist es so, dass Menschen Tiere bei uns abgeben. Vor allem Schildkröten sind oft dabei“, berichtet Helga Happ, Besitzerin des Reptilienzoos. „Nun haben wird unser Schildkrötenbiotop an der Südseite umgestaltet.“ Dort befinden sich nun verschiedenste Arten: Pantherschildkröten aus Afrika, eine vom Kältetod gerettete Sternschildkröte aus Asien und verschiedenste Arten der europäischen Landschildkröte. In der benachbarten Teichanlage kann man die südamerikanischen Köhlerschildkröten bestaunen.