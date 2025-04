Rapids Gegner zerfleischt sich nach Derby selbst

„Manchmal wird man zu seinem Glück gezwungen“, schmunzelte Robert Klauß. Am Samstag hatte Rapids Trainer noch Nenad Cvetkovic und Isak Jansson für das Wiener Derby eingeplant, beide mussten letztlich passen – was Grün-Weiß dann sogar in die Karten spielte: Weil vor allem Ange Ahoussou, aber auch Andrija Radulovic als „Ersatz“ beim 2:0 überzeugten. Vor allem der Ivorer überzeugte, pushte sich und die Fans nach gelungenen Zweikämpfen. Was Klauß hervorhob: „Er ist eigentlich ein ruhiger Type, sehr höflich, freundlich. Das Spiel wird was mit ihm machen.“ Zumal Ahoussou im Winter unbedingt zu Rapid wollte, obwohl er wusste, dass er jetzt noch nicht viel Spielzeit bekommen würde. Der 21-Jährige gilt als Investition für die Zukunft, konnte in der Conference League auch nicht gemeldet werden.